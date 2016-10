Laatste trein naar zuiden al om 22.17 uur

GROU - In de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen (NS) vertrekt de laatste trein vanaf station Grou-Jirnsum naar het zuiden al om 22.17 uur. Nu kunnen reizigers nog dagelijks om 23.41 uur de laatste trein richting Zwolle pakken. De dienstregeling gaat zondag 11 december in. Per die datum wijzigen meer vertrektijden vanaf Grou-Jirnsum. Van maandag t/m vrijdag vertrekt de trein richting Leeuwarden om 27 minuten en 40 minuten over het hele uur. Richting Zwolle vertrekt om 17 minuten en om 29 minuten over het hele uur. Op zaterdag vertrekt de eerste trein richting Leeuwarden om 7.40 uur. De eerste trein richting Zwolle om 7.16 uur (dus 1 minuut eerder dan op werkdagen). Op zondag gaat de eerste trein richting Leeuwarden om 8.40 uur en de eerste trein richting Zwolle om 7.16 uur (ook 1 minuut eerder).

In december zou een vierde trein tussen Leeuwarden en Meppel gaan rijden, maar dit kan nog niet. Het baanvak is nog niet geschikt voor 4 treinen per uur. Hiervoor moet ProRail een structurele oplossing in de tractie- en stroomvoorziening realiseren. Tot die tijd zet NS mogelijk dieseltreinen in.