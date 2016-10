Lichtjeswandeling op 2 november

GROU - Woensdag 2 november is in Grou een lichtjeswandeling. De wandeling is bedoeld voor iedereen die een overleden dierbare mist en hem, haar of hen wil herdenken op een laagdrempelige maar ook stijlvolle manier. De tocht begint om 19.00 uur in De Boei en voert via de begraafplaats en de Hoofdstraat naar de Sint Piterkerk. De route wordt verlicht met fakkels en kaarsjes. Bij de start en aan het einde van de wandeling is er onder meer muziek en zang. Zo zingt Arnold Postma het ontroerende nummer 'Mei ik dan by dy'. In de kerk is er de mogelijkheid een kaarsje aan te steken. Met de lichtjeswandeling sluiten de organisatoren aan bij de landelijke trend om begin november stil te staan bij overleden dierbaren.