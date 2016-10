Lieuwe Slager (58) plotseling overleden

GROU - Oud-Grouster Lieuwe Slager overleed afgelopen dinsdag onverwacht in zijn woonplaats Nij Beets. Hij werd maar 58 jaar. Lieuwe werd zaterdagochtend 8 oktober met hartklachten naar het MCL gebracht. Daar is hij toen meteen geopereerd en werden twee stents geplaatst in de aderen. Woensdag 12 oktober mocht hij al weer naar huis, want de operatie was geslaagd en de testen waren goed. Wel moest hij 6 weken revalideren en medicijnen slikken. Dinsdagmiddag 18 oktober kreeg hij thuis een acute hartstilstand, reanimatie mocht niet meer baten.

Lieuwe is geboren in St.-Jacobiparochie. Hij was 7 jaar toen het gezin Slager naar de Prins Bernhardstraat in Grou verhuisde. Hij bezocht de Master Wielsmaskoalle, de HAVO in Heerenveen en de Pedagogische Academie in Leeuwarden. Lieuwe was meer dan 25 jaar onderwijzer op een basisschool in Leeuwarden. >>