Marwin Coehoorn en zakenvriend kopen Blokhut

GROU - Marwin Coehoorn uit Grou en Marcel Annema uit Drachten hebben de Blokhut en omliggende grond in speelbos Sparjebird bij Hemrik (Opsterland) gekocht. Beide ondernemers kennen elkaar van vroeger en hebben een emotionele band met Sparjebird. Coehoorn groeide op in Beetsterzwaag en Annema in Drachten. Marcel hield twee jaar geleden zijn bruiloftsreceptie in de Blokhut. Toen ze vorig jaar hoorden dat Staatsbosbeheer het wilde sluiten, kwamen ze met succes in actie. Coehoorn en Annema pakken het Sparjebird-project op naast hun eigen ondernemingen. Coehoorn heeft een assurantiekantoor in Grou, Annema financiert bedrijfsovernames. "We hoeven dus niet van Sparjebird te leven, maar willen er wel iets moois van maken", aldus Marwin.

Staatsbosbeheer is blij met de verkoop. De Blokhut is al een tijdje hoognodig aan renovatie toe, maar Staatsbosbeheer moet zich volgens boswachter Roel Vriesema steeds nadrukkelijker als natuurbeheerder opstellen. Daarom ging vorig jaar, nadat het contract met de pachter afliep, de deur op slot. >>