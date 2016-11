Mingd Koar zingt gedichten van dichteres Rixt

GROU - De leden van Ming Koar Grou repeteren voor een concert met uniek werk, op zondag 14 mei 2017. Het voert dan werk voor koor, solisten en een klein ensemble uit van twee componisten. Jan de Jong maakte op verzoek composities van 9 gedichten uit de bundel 'De Gouden Rider' van de Grouster dichteres Rixt, pseudoniem van Hendrika Akke van Dorssen. Sipke Hoekstra schreef The Passion of Prometheus.

Afgelopen zomer nam het koor, speciaal voor uitvaartgelegenheden, een cd op met uiteenlopende Fryske lieten. Er waren wel oude opnames, maar die waren vaak niet meer geschikt om af te spelen. Ook ontbraken er opnames van veel gevraagde liederen. Het gaat om nummers als Waldsang, Frysk bloed tsjoch op!, Grouster Weagen en It Marke. Omdat er veel vraag naar was, is er ook een opname van het Ave Verum Corpus (W.A. Mozart) toegevoegd. De cd is alleen via secretaris Boukje Hazenberg te krijgen.