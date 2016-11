Mr. P.J. Troelstrawei weer open voor verkeer

GROU - Sinds dinsdagmiddag is het zuidelijke deel van de Mr. Pieter Jelles Troelstrawei weer open voor alle verkeer. Sinds half 3 rijden ook de streekbussen van Arriva weer over deze weg.

Het opknappen van de Mr. Pieter Jelles Troelstrawei tussen de Prinses Beatrixweg en de Oostergoostraat kostte de gemeente € 475.000,-. De in slechte staat verkerende asfaltverharding en fundering zijn volledig vernieuwd. Tegelijk is het wegdek met 80 centimeter versmald. Ook de kruispunten zijn beter herkenbaar. De haakse parkeervakken zijn anders ingedeeld. De werkzaamheden duurden bijna 8 weken. Zolang was de weg voor alle verkeer gestremd.