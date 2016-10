Museum Hert fan Fryslân niet in Halbertsmahûs

GROU - Museum Hert fan Fryslân blijft in het souterrain het raadhuis aan de Stationsweg gevestigd, zo heeft het bestuur besloten. Het museum onderzocht plannen om zich met het VVV-loket en het Dorpsarchief (in oprichting) in het Halbertsmahûs aan het plein te vestigen. Door er één of meer belendende panden bij te trekken zou daar een soort cultureel centrum voor Grou gevestigd kunnen worden. Bij meerdere partijen was daarvoor belangstelling en ook waren er enthousiaste mensen, die er met het bestuur de schouders onder wilden zetten. Voor de uitvoering was naar schatting € 1 miljoen nodig. Het bestuur vraagt zich af of dat geld wel bijeengebracht kan worden. Ook het het feit dat het museum in 2013 en 2014 is gerenoveerd en dit van haar en de vrijwilligers heel veel inspanning kostte, nam het bestuur in haar overweging mee. "We doen het met enige pijn in het hart".