Nieuw verkooppunt voor (agrarisch) speelgoed

GROU - Zaterdag 22 oktober opent in Grou feestelijk een nieuw verkooppunt van T-Toys en Toys2Build. Van 9 tot 16 uur is iedereen welkom op Oedsmawei 24J (bij As Bêste inventarisatie & advies B.V.). Er staat een hapje en drankje klaar en voor kinderen zijn er leuke (agrarische) activiteiten. De scherpe acties die worden gehouden, komen in de decembermaand goed van pas!

T-Toys is de specialist in agrarisch speelgoed en de grootste dealer van Rolly Toys (traptractors) en Siku, Bruder, Universal Hobbies, Britains, ROS, Wiking (miniaturen). Het merk is de voornaamste leverancier van agrarisch speelgoed. Toys2Build is specialist in hoogwaardig bouwspeelgoed, goed voor de creativiteit en fijne motoriek van kinderen. Met een volle doos bouwspeelgoed ontstaan de mooiste creaties, de snelste auto’s of coolste knikkerbanen. Kinderen gebruiken graag hun fantasie en dat geeft schitterende resultaten! Toys2Build BouwSpeelgoed heeft het meest brede assortiment bouwspeelgoed. Van BanBao en LEGO tot Hubelino knikkerbanen en Bosch mini-gereedschap.