Omrop herhaalt docu over It Houtsjefabryk

GROU - Fryslân DOK van Omrop Fryslân zendt in het weekend van 29 en 30 oktober de tv-documentaire '125 jier It Houtsjefabryk' uit. In de docu blikken oud-werknemers terug en er zijn veel historische beelden uit het archief van de familie Halbertsma te zien. Dit jaar is het dus 125 jaar geleden dat Hidde Halbertsma de fabriek in Grou stichtte. Het bedrijf startte met de productie van botervaten, later ging het over op pallets en deuren. Halbertsma kreeg zelfs meerdere vestigingen en was een tijdje de grootste werkgever van Friesland! Ter gelegenheid van het jubileum en het verdwijnen van de naam Halbertsma uit Grou, is er op zaterdag 29 oktober een reünie van oud-Halbertsmamedewerkers.

'125 jier It Houtsjefabryk' is een herhaling van de docu die de Omrop 25 jaar geleden uitzond ter gelegenheid van het eeuwfeest van Halbertsma. Het is zaterdag 29 oktober vanaf 17.00 uur elk uur op Omrop Fryslân Telefyzje te zien. Via NPO2 wordt het zaterdag om 15.30 uur en zondag 30 oktober om 13.05 uur uitgezonden.