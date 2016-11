Ontmoetingsruimte van It Hofke opgeknapt

GROU - De ontmoetingsruimte van It Hofke in het complex aan de Mr. Pieter Jelles Troelstrawei is onlangs opgeknapt. Het interieur was versleten en erg gedateerd. In It Hofke -onderdeel van Idesta Zorgroep- wonen mensen met een verstandelijke beperking die begeleid zelfstandig wonen. NL Doet gaf It Hofke een bijdrage voor de aanschaf van spullen voor het schilderen van de woonkamer, keuken en kantoor. Bewoners, familie en medewerkers staken tijdens NL Doet de handen flink uit de mouwen. Grouster bedrijven doneerden spullen en accessoires om de boel gezellig in te richten. De Kofferbaksale op 25 september leverde ruim € 500,- op. Beter Wonen kon daarmee een nieuwe laminaatvloer leggen en wat tekort was, sponsorde het bedrijf. Bewoners en medewerkers zijn erg blij met het resultaat en vinden het geweldig dat de middenstand hen zo goed geholpen heeft, aldus coördinator cliëntcontacten Petra Dol.