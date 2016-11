Oogkliniek op bovenverdieping Mango Mobility

GROU - Oogkliniek Oog & Welzijn uit Dokkum krijgt een nevenvestiging in Grou. Dat komt op een zichtlocatie; de bovenste vedieping van het vorig zomer geopende Mango Mobility.

Oog & Welzijn startte in maart 2015 op initiatief van oogarts Hans Ligtvoet. De kliniek was toen nog onderdeel van ziekenhuis Sionsberg in Dokkum. Het faillissement van Zorggroep Pasana deed Ligtvoet besluiten de kliniek voor eigen rekening door te starten. De oogkliniek wordt elk jaar door 20.000 patiënten bezocht, die van heide en ver naar Dokkum komen. Met de centrale en makkelijk bereikbaar locatie in Grou komt Oog & Welzijn veel van hen tegemoet. Tevens hoopt het nieuwe patiënten in te mogen schrijven. Volgens directeur Lútzen Melein van Mango Mobility krijgt Grou met de komst van de oogkliniek hoogwaardige werkgelegenheid binnen haar grenzen, dat mogelijk ook vergelijkbare bedrijven aantrekt. "Fergelykje it mei Omnimed, de kliniek fan de kaaksjirurchen. Hjir sit no ek in tandarts by yn!".