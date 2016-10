Grouster Ferdows Atiq krijgt onderzoeksprijs

GROU - Grouster Ferdows Atiq heeft de Hippocrates Studiefondsprijs gekregen voor 'uitmuntend wetenschappelijk onderzoek'. De Hippocrates Studiefondsprijs is een jaarlijkse landelijke onderzoeksprijs voor studenten die vóór het artsexamen medisch-wetenschappelijk onderzoek deden. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. De jury roemde Atiq voor zijn inzet door zich tijdens de co-schappen ook met onderzoek bezig te houden. Atiq heeft als zesdejaars student al vier publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam staan. Hij deed o.m. studie naar het gebruik van antistolling bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Atiq is blij met de wetenschappelijke onderscheiding. "Het toont aan dat ik goed onderzoek doe." Hij hoopt na zijn artsexamen een opleidingsplek bij Interne Geneeskunde te bemachtigen. "Maar eerst wil ik promoveren."

Atiq woonde sinds zijn zesde in Grou en volgde de basisschool en de middelbare school tot en met de 2e klas hier. Daarnaast speelde hij bij GAVC waar hij alle jeugdteams doorliep. Sinds de start van zijn geneeskundestudie aan de Erasmus Universiteit woont hij in Rotterdam. "Ik ben in het weekend nog wel regelmatig bij mijn ouders in Grou te vinden en dan voel ik me echt thuis".