Overstag ook buiten toeristenseizoen open

GROU - Kleding- en woonaccessoirewinkel Overstag blijft, nu het seizoen afgelopen is, gewoon open. "Naast veel aanloop van toeristen, hebben we veel klanten uit Grou en daar zijn we erg blij mee", aldus onderneemster Eva van der Heide. De winkel is vanaf 1 oktober op donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur open. Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Overstag opende op 2 april jongstleden. De winkel is gevestigd aan de Waachshaven 4 in Grou.