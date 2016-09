Pad voor 'rondje' over De Burd komt er toch

GROU - Het fiets- en voetpad dat de Noarder- en Suderburd langs de oostzijde met elkaar moet verbinden, komt er tóch. Dat zei Erik Lourens, projectleider provincie Fryslân vanmiddag tijdens een 'schouw' op De Burd. Het pad maakt een 'rondje De Burd' mogelijk. Het gaat overigens niet vlak bij de kade van de Grêft langs, maar komt iets meer landinwaarts. "We onderhandelen met de gemeente Leeuwarden over de laatste puntjes", aldus projectleider Erik Lourens van de provincie Fryslân. Leeuwarden wilde eerst niet opdraaien voor het onderhoud, maar is nu overstag gegaan. Het pad wordt 1,5 kilometer lang en volledig van beton. "De gemeente zal weinig werk van het onderhoud hebben".

De ontgraving van 25 hectare land op de Suderburd verloopt voorspoedig. "Dankzij het droge en zonnige weer kan er momenteel goed doorgewerkt worden. Op dit moment is zo'n 65% ontgraven en we verwachten voor juli 2017 klaar te zijn", aldus Lourens. De vaargeul in de doorsteek tussen Suderburdswiid en Wide Ie wordt 2.10 meter diep. De rest wordt op een diepte van 1.50 meter gebracht. "Het is hier zo drassig dat in sommige reeds gegraven stukken al 80-90 centimeter water staat. En dan moet de waterkering nog doorgestoken worden!".