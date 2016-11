Opbrengst Play Skate Court naar € 13.000,

GROU - De geldmeter voor een Play Skate Court in Grou stijgt nog steeds. Inmiddels is aan Grouster particulieren en ondernemers ruim 1300 m2 asfalt verkocht, goed voor € 13.000,-. Laatkomers kunnen hun toezegging nog steeds inleveren bij de Jumbo of Bakkerij Andringa. Wie meer dan 10 m2 sponsort, komt met naam of logo op de site van de stichting. Inmiddels heeft het bestuur ook fondsen en dergelijke aangeschreven. Volgens voorzitter Gerard Frijling is nu de gemeente aan zet door een forse subsidie toe te kennen.