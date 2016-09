Pieter Piersma start eigen jachtwerf in Grou

GROU - Pieter Piersma, de jongste telg van de befaamde familie Piersma uit Heeg, start op 1 oktober zijn eigen jachtwerf in Grou. Frisian Yachts Piersma vestigt zich aan de Singel 40A. Piersma heeft voor Grou gekozen omdat het een op en top watersportdorp is en via Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo een sterke band met ronde en platbodemjachten heeft. Pieter Piersma weet zich gesteund door zijn vriendin Astrid van der Veen. Zij verzorgt de boekhouding en springt bij waar nodig. Frisian Yachts Piersma is specialist in nieuwbouw, restauratie en onderhoud van klassieke houten jachten. Pieter Piersma combineert traditionele scheepsbouw met het toepassen van de modernste technieken. "We beperken ons niet alleen tot houten jachten, ook voor restauratie en onderhoud van stalen of polyester schepen, kunnen eigenaren bij ons terecht." >>>

Werfbaas Pieter Piersma is 30 jaar en geboren en getogen in watersportdorp Heeg. "Mijn pake en beppe zijn mijn grote voorbeelden. Zij hebben meer dan 30 jaar jeugdherberg-zeilschool It Beaken in Heeg gerund. Meer dan 10.000 watersportliefhebbers hebben zij de liefde voor zeilen in traditionele houten tjotters bijgebracht. Mijn vader heeft 50 jaar Jachtwerf Piersma gehad. Zeilen en traditionele houten schepen zitten in mijn bloed. Mijn doel is een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de prachtige houten vloot ronde en platbodemjachten. Hiermee treed ik in de voetsporen van mijn illustere voorouders. De liefde voor houten schepen zit al meer dan honderd jaar in mijn familie."

Naast nieuwbouw, restauratie en onderhoud van schepen en onderdelen, richt Frisian Yachts Piersma zich ook op het verhuren van ronde en platbodemjachten en het adviseren van eigenaren over zeiltrim en optimaal zeilen met traditionele zeiljachten. "Iedereen kent Jachtwerf Piersma in Heeg, een scheepswerf voor traditionele ronde en platbodemjachten. Mijn werf biedt een veel breder aanbod. Dat was de belangrijkste reden om voor mezelf te beginnen in Grou en om niet Jachtwerf Piersma over te nemen. Ik wil niet alleen maar gezien worden als zoon van. Met Frisian Yachts Piersma sla ik een modernere weg in."