Piter Wilkens met 'Libbene Stiennen' in kerk

GROU - Op zondag 23 oktober geeft de Friese troubadour Piter Wilkens een optreden in de Sint Piterkerk. Hij treedt op met het nieuwe liedjesprogramma 'Libbene stiennen'. Piter maakte het in opdracht van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, vanwege hun 45-jarig jubileum. Het werd in vijf oude Friese kerken opgevoerd, maar bleek zo’n groot succes dat het wordt vervolgd. Het verzoek om een programma over kerk en natuur te schrijven opende voor Piter nieuwe wegen. "Hij kon nu opeens allerlei ideeën en thema’s kwijt waarvoor hij eerder geen plek had in zijn voorstellingen. Kijk naar zijn lied over de monniken, wat die niet allemaal voor Fryslân betekend hebben. En heb jij wel eens ooit een stuk tufsteen horen zingen?", aldus directeur Gerhard Bakker van Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De voorstelling begint om 15.30 uur. Kaarten kosten bij reservering € 10,-, aan de deur € 12,50. Reserveren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0566-623117.