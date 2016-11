Politie zoekt naar verdachten winkeldiefstal

GROU - De politie zoekt sinds woensdag 15.35 uur naar drie mannen met een getinte huidskleur. Eén van hen is kalend en een ander heeft een staartje in zijn haar. Ze worden verdacht van diefstal uit een winkel aan de Stationsweg in Grou. Hierna verdween het trio richting treinstation Grou-Jirnsum. Wie de mannen gezien heeft, kan bellen met 112. Via Burgernet zijn 562 mensen gevraagd uit te kijken.