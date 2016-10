Artikel over 'pontjesroute' in Washington Post

GROU - De kans is groot dat pontjesroute 'De 8 van Grou' volgend jaar veel gefietst wordt door toeristen uit de Verenigde Staten. Afgelopen zondag stond de pontjesroute namelijk in de reisbijlage van The Washington Post. Dit Amerikaanse dagblad heeft een oplage van bijna 700.000 exemplaren. Journalist Diane Daniel fietste deze zomer De 8 van Grou en schreef voor die krant een prachtig artikel over de pontjes en bezienswaardigheden aan de route door Nationaal Park De Alde Feanen. "Het komt mogelijk ook in andere Engelstalige kranten", aldus Anke Zijlstra van Grou Aktief.