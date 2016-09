Rixt v/d Horst haalt brons op Paralympische Spelen

GROU - Dressuuramazone Rixt van der Horst heeft vanmiddag op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro bij de individuele dressuurproef een bronzen medaille gewonnen. Natasha Baker uit Engeland (73.400%) en Demi Vermeulen uit Zevenaar (71.543%) behaalden resp. goud en zilver.

"Ik ben zo ongelofelijk blij met deze medaille”, aldus Rixt in de Leeuwarder Courant. De part-time inwoonster van Grou scoorde op haar individuele proef 70.743%. Van de vijf juryleden, gaf alleen het Nederlandse lid een score lager dan 70%. De amazone dacht aanvankelijk dat haar score niet genoeg was voor een medaille. "Alles ging volgens plan, tot het laatste stuk. Toen was ik de controle kwijt, liep Caraat net iets te snel en daar kon ik ook niets meer aan doen. Ze was gewoon te sterk voor me. Ik heb super gereden, maar dan verkloot ik het op het laatst. Dat is heel jammer." De opluchting was dan ook groot toen ze toch in de prijzen bleek te vallen.