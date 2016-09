Rixt van der Horst wordt zondag gehuldigd

GROU - Amazone Rixt van der Horst wordt komende zondag (2 oktober) in Grou gehuldigd. De deeltijd inwoonster van Grou behaalde liefst drie medailles op de Paralympische spelen in Rio.

Rixt wordt 's middags om 2 uur thuis op De Skeakels opgehaald met een koets, getrokken door Friese paarden. Met medewerking van rijvereniging de Pikmarruters (Rixt haar 'leerschool') maakt de koets een rondrit door Grou. Na vertrek van huis is de route is De Boeier, Prinses Beatrixweg, Prinses Wilhelminastraat, Oostergoostraat (1e deel), Jogchum Nieuwenhuisstraat, Gedempte Haven, It Grien en Nieuwe Kade. De huldiging is om half 3 bij Hotel Oostergoo. Daarna kan iedereen Rixt feliciteren. Bij slecht weer is de huldiging in de grote zaal van Oostergoo.