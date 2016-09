Ron van der Helm interim-directeur FUMO

GROU - Ron van der Helm is benoemd als nieuwe interim-directeur van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) in Grou. De inwoner van Zuid-Holland is momenteel werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, waar hij als programmamanager betrokken was bij de totstandkoming van de vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) in die regio. Ron van der Helm start 22 september voor vier dagen in de week tot 1 januari 2017. Voor de periode tot 1 juli 2017 worden in een later stadium afspraken gemaakt.