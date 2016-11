Veel belangstelling eerste lichtjeswandeling

GROU - Ruim 100 mensen liepen woensdagavond mee met de eerste lichtjeswandeling. Met dit aantal werden de verwachtingen van de organisatoren ruim overtroffen. De stoet liep in stilte vanaf de Boei, over de begraafplaats naar de Sint Piterkerk. De route werd verlicht met kaarsjes en fakkels. Winkeliers en horeca-ondernemers gaven gehoor aan het verzoek de Hoofdstraat met kaarsen te verlichten. De groep Eigenwize zong op verschillende momenten tijdens de tocht. Oane en Betty Westra zorgden in de Sint Piterkerk met dwarsfluit en piano voor de muzikale omlijsting. Alle deelnemers konden een kaarsje aansteken voor overleden dierbaren. Een aangrijpend moment. Zanger Arnold Postma sloot de tocht met een indrukwekkende Friese vertolking van het lied 'Mag ik dan bij jou' af. De organisatoren vanuit de Sint Piterkerk spraken de wens uit dat met deze tocht een lichtpuntje is geboden aan mensen die worstelen met het rauwe gevoel van gemis van dierbaren. Uit de vele positieve reacties lijkt men in deze opzet geslaagd.