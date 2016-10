GROU - De organisatoren van de reünie van Halbertsma's Houtfabrieken op zaterdag 29 oktober hebben ruim 200 aanmeldingen binnen. Aanmelden (hier) is nog mogelijk. "En ook vakantiekrachten zijn van harte welkom! En het is vooral gezellig en bedoeld voor jong en oud!", aldus Lutske van der Veen van de organisatie. Tijdens de reünie is er ook gelegenheid de speciale Halbertsma-expositie te bewonderen.