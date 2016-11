Halbertsma-foto's staan op site It Houtsjefabryk

GROU - Bezoekers van het Halbertsma-herdenkingsweekend die de getoonde lichtbeelden (bijvoorbeeld vanwege de laagstaande zon) niet goed hebben kunnen zien, kunnen alle foto's, filmpjes e.d. (nog eens) bekijken via houtsjefabryk.nl. De foto's zijn gerubriceerd per tijdvak en in de rubrieken personeel en producten. Ook bevat de site scans van interessante artikelen uit het bedrijfsorgaan Halbertsma Nijs.