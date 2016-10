Stadstoezicht verwijdert fietsen bij treinstations

GROU - Medewerkers van Stadstoezicht Leeuwarden hebben afgelopen week oude en verkeerd gestalde fietsen verwijderd bij de treinstations Grou-Jirnsum en Camminghaburen in Leeuwarden. Die zijn gestald bij de AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) aan de Toutenburgstraat 9 in Leeuwarden. Wie zijn of haar fiets mist, kan zich daar vervoegen.

AFAC is een samenwerking van Gemeente Leeuwarden, Politie Fryslân en Omrin Estafette om fietsdiefstal en vermissing te voorkomen en op te sporen.