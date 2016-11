Syb en Piter geven mini-concert in Jumbo Grou

GROU - Vanwege het 5-jarig bestaan van Jumbo Grou is er in de supermarkt tot en met zaterdag de nodige reuring. Vanavond verzorgden Syb van der Ploeg en Piter Wilkens een mini-concert. De Friese zangers presenteerden eind augustus hun gezamenlijke lied 'Jou it troch'. Hiermee willen zij de aandacht vestigen op het belang van duurzaamheid. Het talrijke publiek genoot van de liedjes en grapjes van deze populaire Friese zangers. Ondertussen kon er gesmuld worden van de vele lekkere hapjes, waarmee het personeel van Jumbo langskwam.

Vrijdagavond verzorgt Brassband Apollo de laatste activiteit tijdens de twee feestelijke weken. Om 7 uur begint hun concert. De acties en aanbiedingen gaat tot en met zaterdag door.