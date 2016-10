Unieke tentoonstelling over Halbertsma Houtfabrieken

GROU - Morgen (zaterdag) wordt stilgestaan bij het feit dat Halbertsma's Houtfabrieken 125 jaar geleden werd opgericht. In 2013 verdween de bedrijfsnaam Halbertsma uit Grou, toen de palletproductie elders werd ondergebracht.

Van 13.00 tot 17.00 uur kan iedere geïnteresseerde in de witte loods van Van Vuuren Deuren aan de J.W. de Visserwei een unieke tentoonstelling bezichtigen over 125 jaar Halbertsma Houtfabrieken. Daarnaast is er op elk heel uur een rondleiding door de deurenfabriek. Ook zijn er demonstraties houtbewerking en kan de jeugd timmeren in een timmerdorp. Om 17.30 uur begint een reünie voor oud-medewerkers en partners.