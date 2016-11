Gemeenten voeren anti-helingcampagne

GROU - Tien Friese gemeenten, waaronder Leeuwarden, roepen in een gezamenlijke promotiecampagne hun inwoners op serienummers van kostbaarheden te registreren en zo ‘te laten zien wie de baas is’. Op wiedebaasis.nl staat meer informatie over het registreren en controleren van serienummers.

In 2015 werd er gemiddeld meer dan 30 keer per week ingebroken in Friesland. Naast goede sloten op de deur, kan men meer doen om zichzelf te beschermen tegen diefstal. Door het serienummer van spullen te registreren op www.stopheling.nl is de kans groter dat dieven of helers worden gepakt. Gestolen spullen kunnen sneller worden teruggevonden. Op dezelfde website kunnen kopers aan de hand van het serienummer nagaan of tweedehands goederen zijn gestolen. In de database van Stopheling staan bijna 1 miljoen gestolen goederen.