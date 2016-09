Tot twee jaar cel na woninginbraken in Grou

LEEUWARDEN/GROU - Twee mannen die verantwoordelijk waren voor een inbraak en een poging tot inbraak in Grou, zijn dinsdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.

Een 39-jarige man uit Leeuwarden is veroordeeld tot twee jaar cel. Zijn kompaan, een 29-jarige Sneker, gaat acht maanden achter de tralies. Hij had drie strafbare feiten op zijn naam staan, de Leeuwarder moest zich voor maar liefst negen zaken verantwoorden. Hij heeft op 4 februari, samen met de Sneker, ingebroken in een woning aan de Stationsweg. Bij die inbraak werden onder meer antieke klokken, sieraden en Elfstedenkruisjes buitgemaakt. Een dag later probeerde het duo het weer, ditmaal bij een woning aan de Prinses Beatrixweg. De inbrekers werden op heterdaad betrapt en gingen er in een blauwe VW Golf vandoor. Bij Goutum werd het tweetal even later door de politie aangehouden. De mannen bleken meer op hun kerfstok te hebben. De Leeuwarder had tot drie keer toe in zijn woonplaats een straatroof gepleegd, alle keren waren vrouwen het slachtoffer. De Sneker was bij een van die berovingen betrokken geweest. De Leeuwarder had ook ingebroken in Harlingen en hij had enkele fietsen gestolen. Hij moet ruim € 4000,- aan schadevergoedingen betalen. De rechtbank nam het beide verdachten kwalijk dat ze geen enkele verantwoordelijkheid namen voor hun daden.