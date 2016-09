TVM schenkt € 5000,- voor servobesturing

GROU - De commissie Alles is Moochlik van Koninklijke Watersportvereniging Frisia kreeg donderdag van TVM foundation een cheque van € 5.000,-. Met dit geld kan een servobesturing worden gekocht. Hiermee is het mogelijk om met een joystick de zeilen en het roer te bedienen, zodat zeilers met een ernstige en/of meervoudige beperking tóch kunnen zeilen.

Lútsen Melein, directeur-eigenaar van de Kooiker Groep Grou, droeg dit project voor bij de TVM foundation, die maatschappelijke initiatieven ondersteunt. "Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe het zeilen zo toegankelijk mogelijk wordt gemaakt. Mooi dat de Kooiker Groep, al jarenlang klant bij TVM verzekeringen, dit initiatief een warm hart toedraagt en dit mede mogelijk maakt", aldus bestuurslid Annetta de Vries-Tabak van TVM foundation.

De Coöperatie TVM reserveert jaarlijks een deel van haar winst en doneert deze aan stichting TVM foundation, die maatschappelijke initiatieven ondersteunt. Leden/klanten die bij TVM verzekerd zijn kunnen een aanvraag doen bij de stichting. Een overzicht van donaties en initiatieven én meer informatie over de TVM foundation staat hier.