Veel belangstelling voor Halbertsma-expositie

GEOU - De tentoonstelling '125 jaar Halbertsma Houtfabriken' trok zaterdagmiddag liefst 665 bezoekers. Die reageerden over het algemeen zeer positief op de expositie, samengesteld door vrijwilligers van museum Hert fan Fryslân. Veel mensen maakten ook van de gelegenheid gebruik een kijkje in de productiehallen van Van Vuuren Deuren te nemen. Het bedrijf was gastheer van de tentoonstelling en de reünie voor oud-werknemers en hun partners. Hiervoor hadden zich 250 deelnemers opgegeven.