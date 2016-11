Optisale verkoopt voortaan ook restpartijen

GROU - Watersportbedrijf Optisale in Grou is sinds vandaag uitgebreid met een Voordeelmarkt. Optisale verkocht zeilbootjes (Optimisten) voor de jeugd, maar richt zich nu vooral op restpartijen. "Denk aan gereedschap, sanitair, verf en speelgoed, schrijfwaren en cadeautjes. Voor de komende tijd zijn ook onze kerstartikelen en wenskaarten interessant", aldus eigenaar Geert van Keulen (53) uit Nes (H). "En er komt regelmatig nieuwe voorraad!".

Vanaf nu is het bedrijf van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur geopend. Op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Voordeelmarkt Optisale is gevestigd aan Garde Jagerswei 21, de weg naar Yn 'e Lijte. Parkeren kan voor de deur.