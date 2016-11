Weer een Proef Grou op 10 en 11 december

GROU - In het weekend van 10 en 11 december serveert de Grouster horeca culinaire heerlijkheden op het Halbertsma’s Plein. Dit culinaire evenement kreeg weer de naam Proef Grou, dat 5 jaar geleden voor het laatst werd gehouden. Negen horecabedrijven serveren gerechtjes die de stijl van het restaurant uitdrukken. Bij de gezamenlijke bar kan een drankje worden gekocht. Ook kan er geschaatst worden op de ijsbaan en er is een heuse KerstWENSboom, waarin je je eigen wens mag hangen. Uiteraard ontbreekt de Kerstman met zijn kerstelfjes niet en laat het Grouster kerstkoor zich horen. Voor de kleintjes is er een luchtkussen en zijn er poffertjes. Zaterdagmiddag geeft Manon Hoekstra een (kinder-)kookdemonstratie en op zondag is een aangeklede modeshow (aanvang 14.30 uur).