Weer Sint Maartenoptocht op 11 november

GROU - Op vrijdag 11 november is er weer een Sint Maartenoptocht! Het Sint Maarten Comité, bestaande uit Symon Odinga en Betty Nagelhout, organiseert dat namens de beide basisscholen. Wie met zijn of haar lampion mee wil lopen, moet tussen 18.30 en 18.45 uur bij Friesma State verzamelen. Om 18.45 uur vertrekt de optocht, met muziekkorps Apollo voorop. De route: Oostergoostraat, Jogchum Nieuwenhuisstraat, Gedempte Haven, Doorbraak, It Grien, Hoofdstraat. Wie met de optocht meeloopt, doet dat op eigen risico.