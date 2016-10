Weer toekomst voor Krite Grou

GROU - Donderdagavond heeft een brede club betrokken Krite-leden (jong en oud) nagedacht en gediscussieerd over de toekomst van de 'kulturiele feriening' Krite Grou. 'Een verkenning van mogelijkheden', zo schetsten de initiatiefnemers Gerard Bouma en voorzitter Eddy van der Noord. Uitkomst was een lijst met inhoudelijke en organisatorische kernpunten. Een nieuw bestuur moet hier handen en voeten aan geven. Donderdag 15 december is er een extra ledenvergadering, waarbij deze toekomstvisie wordt besproken. Ook op de agenda staat dan het aftreden van het huidige bestuur en de benoeming van een nieuw bestuur.