Thea Koster (CDA) verlaat gemeentebestuur

GROU - Wethouder Thea Koster (CDA) stopt met ingang van 1 januari 2017 als wethouder in de gemeente Leeuwarden. Koster was 15 jaar actief in de gemeentepolitiek. Ze wordt lid van het College van Bestuur van het Deltion College in Zwolle waar ze de portefeuilles Financiën, HRD, Marketing & Communicatie, Deltion Business en Ondernemerschap krijgt.

Het CDA stelt huidig fractievoorzitter Friso Douwstra voor als kandidaat-wethouder. Huidig vice-voorzitter Dirk Sierd de Vries volgt hem op. Doordat Friso Douwstra beoogd kandidaat-wethouder is, komt er een zetel in de fractie vrij. Die is voor Fokelien van der Meulen-Diever uit Grou.