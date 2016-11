Wethouder Diks opent hondenspeelterrein

GROU - Sinds kort is er een speelterrein voor honden aan de Burstumerdyk in Grou. Wethouder Isabelle Diks opent het komende dinsdag, samen met initiatiefnemer Alice Wildeboer. Het voorheen braakliggende terrein achter de sportvelden van v.v. GAVC is in een paar weken omgetoverd tot een speelveld. Het is een oase voor baasjes en hun honden, die er volop hun gang kunnen gaan. Er staan nu hindernissen, buizen en bomen waar honden fijn aan kunnen snuffelen.

Het hondenlosloopterrein is onderdeel van de Groene Loper Grou, een initiatief van Grousters die zich inzetten voor een groener dorp. De Groene Loper brengt bewoners bijeen door groene projecten, zoals een bijenweide en beleeftuin De Súdfinne.