GROU - Het Wilhelminapark is weer afgesloten voor bezoekers. Op dit moment wordt gewerkt aan de parkvijver. De oude walbeschoeiing is verwijderd, en met paaltjes zijn de nieuwe contouren uitgezet. De vijver krijgt mooie ronde vormen.

Het park blijft overigens wel voor de dierverzorgers toegankelijk. Door goed overleg tussen Stichting de Hoannepôle en aannemer Sjoerd Tjepkema, wordt gezorgd dat de dieren zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Wie zakjes groente heeft mag deze aan het hek hangen, dan zorgen de dierverzorgers dat het verdeeld wordt onder de dieren.