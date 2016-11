Wilhelminapark blijft tot voorjaar dicht

GROU - De opleverdatum voor de renovatie van het Wilhelminapark wordt doorgeschoven naar voorjaar 2017. Het was eerst gepland op 2 december, maar dat wordt niet gehaald. Bij de renovatie van het Wilhelminapark zijn praktische en technische problemen opgedoken. Aannemer Sjoerd Tjepkema, gemeente en Stichting Wilhelminapark hebben daarvoor een oplossing gevonden. Maandag 5 december kan zodoende de beschoeiing worden aangebracht. Het park is ook vanwege de vogelgriep langer afgesloten. Stichting Hoannepôle heeft haar vogels, voor zover mogelijk, opgehokt. De pauwen en wilde eenden lopen nog rond. Deze kunnen niet vastgezet worden en daarom is het park hermetisch afgesloten om verspreiding te voorkomen. Alleen medewerkers van Tjepkema en de Hoannepôle hebben toegang. Wie de dieren voer wil geven kan dit in een zakje aan het hek aan de Tureluurstraat-zijde binden. De vrijwilligers van de Hoannepôle zorgen dan voor de verdeling.