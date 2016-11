GROU - Inbrekers hebben donderdag een woning aan It Swurd in Grou doorzocht. Dat moet tussen 10.00 en 21.45 uur geweest zijn. Het ongewenst bezoek verschafte zich toegang via balkon en bovenlicht. Het is nog niet bekend of en wat er is buitgemaakt. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844.