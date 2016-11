GROU - Tijdens afwezigheid van de bewoners afgelopen weekend, is ingebroken in hun huis aan de Oedsmawei in Grou. Het ongewenst bezoek doorzocht de hele woning. Over de buit kon nog niks gezegd worden. De inbraak moet gepleegd zijn tussen vrijdag 11.30 uur en maandag 16.25 uur. Getuigen worden verzocht te bellen met de politie, via 0900-8844.