Woonzorg Nederland verkoopt Nij Friesmahiem

GROU - Woonzorg Nederland biedt het voormalig zorgcomplex Nij Friesmahiem aan de Waring 6 te koop aan. Het in 1988 gebouwde pand is direct te aanvaarden en kan o.m. worden gebruikt als kantorencomplex, aldus makelaar DTZ Zadelhoff Noord. De vraagprijs is € 1,5 miljoen (kosten koper), exclusief BTW.

Het gebouw bestaat uit 3 bouwlagen en heeft een oppervlakte van circa 3.100 m² bruto. Het pand bestaat uit ca. 60 verblijfseenheden, kantoor-/vergaderruimtes, een recreatieruimte met vide en enkele keukens. Naast het gebouw ligt een opslagruimte met 4 garageboxen. Het pand ligt op een ruim perceel ter grootte van circa 12.700 m².