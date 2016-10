GROU - De crowdfundingactie voor 194 zonnepanelen op het dak van het hoofdgebouw van Yn 'e Lijte (waarin ook Oan 't Wetter is gevestigd) heeft het streefbedrag van € 50.500,- bereikt. 107 Deelnemers brachten dat bedrag in ruim 6 dagen bijelkaar. Belangstellenden konden al meedoen vanaf € 25,-. De crowdfunding vond plaats via het gespecialiseerde platform ZonnepanelenDelen.