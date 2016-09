Yn 'e Lijte start crowdfunding voor zonnedak

GROU - Waterpark Yn ’e Lijte is een crowdfunding gestart voor de financiering van een zonnedak met 194 zonnepanelen op het receptiegebouw. In drie dagen tijd hebben 61 deelnemers al 56% van de benodigde € 50.500,- 'gefund'. De actie loopt nog 33 dagen.

De crowdfunding gaat via het gespecialiseerde platform ZonnepanelenDelen, waar al 20 zonne-energieprojecten en 15.000 zonnepanelen zijn gerealiseerd. Iedereen kan inschrijven voor dit zonnedak, ongeacht de eigen energieleverancier of woonplaats. En het is voor elke ‘portemonnee’, want men kan al meedoen vanaf € 25,-. Via de ZonneDelen app heeft men altijd inzicht in de opwek van het eigen (deel van een) zonnepaneel. Volgens de initiatiefnemers kunnen investeerders en goed en duurzaam rendement maken.

Yn 'e Lijte heeft een naam hoog te houden wat betreft duurzaamheid. Het park is in 2015 beloond met een Green label Award, omdat het op een actieve manier het afval scheidt.